Gasilci se borijo s plameni, hud požar na piščančji farmi (FOTO)

Gasilci se borijo z močnimi plameni. FOTO: Foto: 112 Ptuj

Kot je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje, se današnja velikonočna nedelja ni dobro končala za družino iz vasice Ločič v občini Trnovska vas.Ob 15.36 uri je namreč zagorelo na piščančji farmi v Ločiču. Gasilci se sicer borijo z močnim ognjem, k sreči pa vsaj živali ne bodo poginile. Kot so za Radio Ptuj potrdili na Regijskem centru za obveščanje, je piščančja farma bila prazna, v njem naj bi potekala pripravljalna dela za namestitev nove „runde" piščancev.Po prvih podatkih, na terenu v Ločiču, so gasilci iz štirih gasilskih društev iz treh občin - PGD Vitomarci, PGD Destrnik, PGD Desenci in PGD Biš.