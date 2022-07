Gasilci rešili v avtu ujeta otroka

Kranjski policisti so v četrtek z gasilci obravnavali nov primer zaklenjenega otroka v vozilu. Kot pišejo v poročilu, ga je starš namestil na zadnji sedež, avtomobil pa se je nato sam zaklenil, ko so se vrata zaprla. »Domnevno je tak scenarij, da se vozilo samo zaklene, možen ob visokih temperaturah,« sporočajo iz PU Kranj in dodajajo, da so vrata vozila odprli gasilci.

Podoben primer so kranjski policisti obravnavali tudi dan prej, vendar je takrat avtomobil zaklenil mlajši otrok, ki jih potem ni več znal odpreti. Tudi v tem primeru so razmere rešili gasilci.

Z obema otrokoma je bilo vse v redu, starši pa so bili v obeh primerih na kraju dogodka, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.