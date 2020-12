Gasilci rešili psa zanesljive smrti

Kot je minulo nedeljo zvečer poročal republiški center za obveščanje, je ob 19.11 v Ulici Jelenčevih v Pekrah pri Mariboru v stanovanjski hiši zagorel osebni računalnik. Gasilci JZ GB Maribor in PGD Pekre so ogenj pogasili in prezračili prostore.



Ko so preprečili širitev požara in začeli prezračevati prostore, pa so še enkrat pokazali, da so pogumni in požrtvovalni ljudje z veliko začetnico, ki so vedno pripravljeni pomagati. Tokrat so namreč gasilci Gasilske brigade Maribor in PGD Pekre med preiskovanjem gorečih prostorov našli negibnega psa, zaradi česar so ga nemudoma odnesli iz močno zadimljenega prostora.



Na prostem so kosmatinca oskrbeli s kisikom ter prestrašenega, vendar živega predali v nadaljnjo oskrbo stanovalcem. Tako se je zgodba tudi za štirinožca končala srečno.