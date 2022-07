Gasilci reševali otroka iz zaklenjenega avtomobila (FOTO)

Čeprav policisti, gasilci in medicinsko osebje nenehno opozarjajo, da se na soncu temperatura v vozlu hitro dviga, nekaterim to očitno še vedno ni jasno. K sreči pa se pogosto hitro odzovejo ustrezne službe, zlasti gasilci in policisti, ki preprečijo najhujše.

Tudi danes ob 16.10 so gasilci PGD Gornja Radgona na parkirišču trgovine Lidl v Gornji Radgoni s tehničnim posegom odprli vrata zaklenjenega avtomobila, v katerem je bil ujet otrok. Ni še jasno, ali se je sam zaklenil v vozilo ali ga je kdo drug, a na srečo se je dobro končalo.