Razgovor s šestimi osebami, za 18-letnika uporabili prisilo

Policisti postaje Rače so včeraj v dopoldanskem času v trgovini na njihovem območju obravnavali sum storitve kaznivega dejanja tatvine artiklov. Ker je osumljenec trgovino že zapustil, so ga na podlagi opisa izsledili in opravili policijski postopek.

PU Maribor poroča, da so opravili razgovor s šestimi osebami. Ugotovili so, da do tatvine artiklov v trgovini ni prišlo. Enemu od njih, gre za 18-letnika, so zasegli snov zaradi suma, da je prepovedana droga konoplja. Zanj so morali uporabiti tudi prisilna sredstva (telesno silo), saj se je 18-letnik začel aktivno upirati in ni upošteval zakonitih ukazov policista. Potreboval je tudi zdravniško pomoč, saj je med policijskim postopkom doživel epileptični napad.

Policisti bodo zanj uvedli hiti postopek zaradi kršitve, za kar mu grozi denarna kazen od 208,65 do 625,94 evra. Prav tako mu bodo izdali tudi plačilni nalog zaradi kršitve določil zakona o javnem redu in miru.

V policijskem postopku je bilo prav tako ugotovljeno, da je 20-letnik, ki je bil v skupini šestih oseb, dan pred tem odtujil osebni avtomobil in si ga prilastil. Policisti so ga zasegli in vrnili lastniku. Osumljenca bodo kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja tatvine.