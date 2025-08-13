Gasilci osupli! Pri Ribnici zletel s ceste in treščil v drevo, nato pa izginil brez sledu (FOTO)

Gasilska enota Ribnica je v torek zjutraj na Facebooku razkrila, da so bili ponoči poklicani na intervencijo. V naselju Breg pri Ribnici se je namreč zgodila prometna nesreča: osebno vozilo je zletelo s ceste in z močnim čelnim trkom udarilo v drevo. Ko so na kraj prispeli gasilci in policisti, voznika – ali kogarkoli drugega – ob vozilu ni bilo. Sledila je obsežna iskalna akcija, a brez uspeha.

Ker so se bali, da je bil voznik poškodovan, pri čemer so sklepali, da se zadržuje nekje v okolici, so sprožili takojšnjo iskalno akcijo. Pregledali so ožje in širše območje, v pomoč pa jim je bil tudi brezpilotni letalnik. Iskanje je trajalo več kot eno uro, a osebe niso našli. Nadaljnjo preiskavo je prevzela policija. Na lokaciji so gasilci policistom pomagali pri razsvetljevanju kraja nesreče, odklopili akumulator vozila in posuli razlite motorne tekočine, da bi preprečili morebitno dodatno nevarnost. Na terenu je bila tudi dežurna ekipa nujne medicinske pomoči.

Kaj se je zgodilo z voznikom, za zdaj ostaja skrivnost. Policija bo morala razjasniti, ali je sam zapustil kraj nesreče ali pa se za dogodkom skriva kaj drugega.