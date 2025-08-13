KJE JE VOZNIK?

Gasilci osupli! Pri Ribnici zletel s ceste in treščil v drevo, nato pa izginil brez sledu (FOTO)

Ker so se bali, da je bil voznik poškodovan, so sprožili takojšnjo iskalno akcijo.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Zeferli Getty Images/istockphoto
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Zeferli Getty Images/istockphoto

N. P.
13.08.2025 ob 19:01
N. P.
13.08.2025 ob 19:01

Poslušajte

Čas branja: 1:31 min.

Gasilska enota Ribnica je v torek zjutraj na Facebooku razkrila, da so bili ponoči poklicani na intervencijo. V naselju Breg pri Ribnici se je namreč zgodila prometna nesreča: osebno vozilo je zletelo s ceste in z močnim čelnim trkom udarilo v drevo. Ko so na kraj prispeli gasilci in policisti, voznika – ali kogarkoli drugega – ob vozilu ni bilo. Sledila je obsežna iskalna akcija, a brez uspeha.

Ker so se bali, da je bil voznik poškodovan, pri čemer so sklepali, da se zadržuje nekje v okolici, so sprožili takojšnjo iskalno akcijo. Pregledali so ožje in širše območje, v pomoč pa jim je bil tudi brezpilotni letalnik. Iskanje je trajalo več kot eno uro, a osebe niso našli. Nadaljnjo preiskavo je prevzela policija. Na lokaciji so gasilci policistom pomagali pri razsvetljevanju kraja nesreče, odklopili akumulator vozila in posuli razlite motorne tekočine, da bi preprečili morebitno dodatno nevarnost. Na terenu je bila tudi dežurna ekipa nujne medicinske pomoči.

Kaj se je zgodilo z voznikom, za zdaj ostaja skrivnost. Policija bo morala razjasniti, ali je sam zapustil kraj nesreče ali pa se za dogodkom skriva kaj drugega.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

gasilci policija prometna nesreča trčenje drevo

Priporočamo

V Sloveniji gorijo oranžni alarmi, na Hrvaškem rdeči, v nedeljo pa preobrat (FOTO)
V med Slovenci priljubljenem istrskem kraju množični spopad
Velika tragedija v vasi Trešnjevica: 12-letnik prišel k starima staršema in umrl
Prestrašena bralka pred pregledom: »Kaj bodo z mano naredili z 20 metri elastičnega povoja, raje ne razmišljam«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Komentarji:

Priporočamo

V Sloveniji gorijo oranžni alarmi, na Hrvaškem rdeči, v nedeljo pa preobrat (FOTO)
V med Slovenci priljubljenem istrskem kraju množični spopad
Velika tragedija v vasi Trešnjevica: 12-letnik prišel k starima staršema in umrl
Prestrašena bralka pred pregledom: »Kaj bodo z mano naredili z 20 metri elastičnega povoja, raje ne razmišljam«

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.