Gasilci iz Vojnika: Žal nismo več mogli pomagati lastniku zidanice, saj so mu ognjeni zublji vzeli življenje (FOTO)

Ob 5.13 je v naselju Male Dole v občini Vojnik gorela hiša s pomožnim objektom. Gasilci PGD Vojnik, Frankolovo in Nova Cerkev so zavarovali kraj dogodka ter požar lokalizirali in pogasili. Objekt z nadstreškom v približni izmeri 12x7 metrov je uničen v celoti, lastnik pa je umrl v požaru, so poročali na upravi za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Vojnik pa so posredovanje opisali takole: »Ob 5.15 so naš miren spanec prekinili pozivniki. Po prihodu v bližino kraja požara, smo takoj opazili da ne gre za požar gozda, temveč za požar zidanice, ki pa je že bil popolnoma razvit. Takoj smo dodatno aktivirali za pomoč pri gašenju sosednji društvi PGD Nova Cerkev in Pgd Frankolovo.

Gašenje in nastop enot je oteževal še dodatno težko dostopen teren, saj z vozili nismo mogli priti v neposredno bližino požarišča. Kljub težko dostopnem terenu in vsem dodatnim oviram, pa smo požar s skupnimi močmi omejili in pogasili, objekt pa je žal bil v celoti uničen .

Žal pa nismo več mogli pomagati lastniku zidanice, saj so mu ognjeni zublji vzeli življenje.«