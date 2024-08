Možno samo v Sloveniji: gasilci in veslači ostali brez miz (FOTO)

Dandanes pred nepridipravi niti lastnina junakov ni več varna. Na Celjskem so očitno zelo zaželene gasilske mize in klopi. Takšne, kakršne najpogosteje vidimo na množičnih prireditvah, večinoma pa gasilskih veselicah. Celjske policiste so v nedeljo obvestili o dveh tatvinah gasilskih miz in klopi, ki so jih lastniki pogrešili v noči na nedeljo.

»Petindvajset kompletov so neznani storilci ukradli izpred gostinskega lokala na območju Celja, isto noč so vlomili še v prostore Prostovoljnega gasilskega društva Lopata, od koder so jih odtujili še 16,« so sporočili s Policijske uprave Celje. Kot je povedala tiskovna predstavnica celjske policije Milena Trbulin, policisti obe tatvini intenzivno preiskujejo, storilce pa bodo poskušali odkriti tudi s pomočjo kamer, ki so jih posnele.

41 KOMPLETOV so sunili.

Z vlamljanjem so poškodovali objekt PGD Lopata. FOTO: PGD Lopata

»Res je, v noči na nedeljo so vlomili v naš prostor, v katerem hranimo inventar, pobrali pa so vse mize in klopi. Tri smo imeli zunaj, druge so bile v pomožnem prostoru, ki je bil zaprt. Na delu so bili štirje zamaskirani, ki so se pripeljali z velikim belim tovornim kombijem. Pol ure so nalagali in se nato odpeljali. Povzročili so nam za 7000 evrov škode,« pove Dušan Konda, znani Celjan, ki je tudi predsednik Kajak kanu kluba Nivo Celje.

Predsednik Kajak kanu kluba Nivo Celje Dušan Konda je besen, ker so brez opreme ostali tik pred velikim dogodkom 31. avgusta. FOTO: Gregor Katič

Kot nam je še povedal, to niso bile navadne mize, temveč zelo kakovostne, takšne s pocinkanimi nogami. »En tak komplet stane 270 evrov. Imamo pa vse posneto na kameri in upam, da bodo policistom posnetki v pomoč in bodo nepridiprave našli,« je nejevoljen Konda, ki je ostal brez miz in klopi le teden dni pred načrtovano veliko prireditvijo na celjski Špici, mednarodno kajakaško tekmo in koncertom Andreja Šifrerja. Ta bo zadnjo soboto v mesecu, 31. avgusta. »Takrat bomo gostili najboljše kajakaše iz kar 12 držav. In tudi vsi naši olimpijci pridejo.«

Žalostni so tudi gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Lopata. »Nam so neznanci ukradli 16 kompletov gasilskih miz, z vlamljanjem pa so nam povzročili škodo tudi na objektu. Ocenjujemo jo na več kot 4000 evrov,« nam je zaupal predsednik PGD Lopata Boris Pesan. In dodal, da so bili že večkrat tarča vlomilcev.

Iz tega prostora PGD Lopata so ukradli 16 kompletov gasilskih miz in klopi. FOTO: PGD Lopata

»Ti vlomi se zadnje čase res ponavljajo. Čeprav so nam doslej že trikrat vlomili, pa odnesli niso nič, vedno je nastala samo materialna škoda. Očitno je šlo za čisti vandalizem. Tokrat pa je bilo drugače in smo dejansko oškodovani za več tisoč evrov. Zato bomo morali razmisliti o učinkoviti zaščiti, najverjetneje alarmnem sistemu,« je razmišljal Pesan. Prav alarmni sistem pa naj bi v isti noči pregnal najverjetneje iste storilce, ki so poskušali vlomiti še v prostore PGD Trnovlje. Kot pravijo naši sogovorniki, je malo verjetno, da bi mize in klopi odpeljali na kakšno vaško veselico. Prej jih bodo poskušali prodati posamič, prek oglasov.