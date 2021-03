Panika pred Nijz, nikogar ne spustijo noter (FOTO)

Pred stavbo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) naj bi bilo večje število policistov in gasilcev»Gasilci, policija, ljudje v zaščitnih oblačilih pred Nijz. Ne gre za vajo, saj žene, ki je tam zaposlena, ne spustijo nazaj noter. Se je še komu odpeljalo?« je zapisal uporabnik twitterja.Kot so pojasnili na Nijz, so na sedež prejeli pošiljko s sumljivo vsebino. Več informacij trenutno še nimajo.Ljubljanska policija je bila okoli 13. ure obveščena, da so v eni izmed javnih ustanov na Trubarjevi cesti v Ljubljani prejeli sumljivo pošiljko, iz katere se je ob odprtju usula neznana snov (prah). Na kraju trenutno posredujejo policisti in gasilci. »Uslužbenci inštituta za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete bodo snov analizirali. Dve osebi, ki sta bili izpostavljeni pri odpiranju pisemske pošiljke, ostajata do zaključka analize v karanteni,« so pojasnili na ljubljanski policijski upravi.