V noči na četrtek ob 1.39 je na Letališki cesti v Ljubljani na parkirišču pred poslovnim objektom gorelo osebno vozilo.



Posredovali so gasilci iz GB Ljubljana. Pogasili so ogenj ter hladili fasado in okno na poslovnem objektu. Opravili so pregled s toplotno kamero in prezračili zadimljene prostore v objektu.



Vozilo je ogenj uničil, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.