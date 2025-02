Slovenski gasilci preprečili katastrofo, evakuirali so stanovalce več nadstropij (FOTO)

Danes pozno popoldan, okoli pol šestih, so morali posredovati tudi gasilci PGD Murska Sobota in PGD Bakovci. Regijski center za zaščito in reševanje jih je namreč aktiviral, ker je zagorelo v stanovanju na Lendavski ulici 19b v Murski Soboti, kjer so dokaj hitro omejili požar in gotovo preprečili večjo katastrofo, ne le v obliki velike materialne škode, temveč tudi kaj hujšega. Gorelo je namreč na najvišjem nadstropju novejšega bloka, kjer vsekakor ni bilo enostavno posredovati, razen z avtolestvijo.

FOTO: O.B.

FOTO: O.B.

Kot so za na kraju požara povedali soboški gasilci, so zaradi požara v osmem nadstropju bloka morali evakuirali stanovalce iz treh nadstropij. Veseli so tudi, da so s hitrim posredovanjem preprečili, da se požar ni razširil. O obsegu in vzroku za požar ter o materialni škodi zaenkrat ni podatkov.