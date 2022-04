Gasilci blizu Litije iz gorečega objekta potegnili oglenelo truplo

V torek ob 17.55 je v naselju Veliki Vrh pri Litiji, občina Litija, gorela drvarnica. Gasilci PGD Litija so pri gašenju našli oglenelo truplo. Gasilci so truplo iz goreče barake izvlekli in nato dokončno pogasili požar. Barako, velika okoli 25 kvadratnih metrov, poroča uprava za zaščito in reševanje.