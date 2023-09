Sramota brez primere: podtaknil jih je gasilcem

Tudi gasilci PGD Podpeč iz kraja na robu Ljubljanskega barja pod vznožjem Krima so imeli avgusta zaradi poplav, ki so prizadele ljudi, veliko dela. Minuli konec tedna so se hoteli nekoliko poveseliti in tudi zaslužiti kakšen evro za delovanje društva, predvsem za obnovo opreme. Pripravili so gasilsko veselico z ansamblom Mladi Dolenjci. Ker je v slogi moč, so jim na pomoč priskočili tudi kolegi iz sosednjih gasilskih društev, PGD Kamnik pod Krimom, PGD Jezero in PGD Rakitna. Vse je potekalo odlično, obisk je bil dober, obiskovalci so uživali, žal pa je ostal grenak priokus zaradi neznanega goljufa.

Veselica je bila sicer uspešna.

Ogoljufani gasilci so objavili ogorčeno sporočilo, namenjeno tistemu, ki je na njihovi veselici plačeval s ponarejenimi bankovci za 50 evrov. »To je namenjeno tebi, ki si na veselici plačeval s ponarejenimi bankovci! Zavedaj se, da zaslužek veselice ne gre v mošnje nas, gasilcev, ampak se uporablja v namen gasilstva, za nakup in vzdrževanje opreme, vzdrževanje gasilskega doma in vse ostale stroške, ki jih gasilsko društvo ima. S tem, ko si plačeval s ponarejenimi evri, si povzročil škodo tako nam kot tudi sebi in mnogim drugim. Srčno upamo, da ne, ampak nikoli ne veš ... Prav lahko se zgodi, da nas boš potreboval prav ti, pa za ukrepanje ne bomo imeli ustrezne opreme. To naj bo tudi apel vsem gasilskim društvom na previdnost pri sprejemanju denarja. Na pomoč!« so zapisali podpeški gasilci.