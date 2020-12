Gasilcem je uspelo rešiti le živino (FOTO)

V soboto ob 20.45 je v naselju Sveta Ana v Slovenskih Goricah zagorelo gospodarsko poslopje velikosti 500 kvadratnih metrov z živino, kmetijskimi stroji in krmo za živino.



Posredovali so gasilci iz PGD Sveta Ana, PGD Lenart, PGD Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, PGD Benedikt in PGD Sveta Trojica. Požar so pogasili in rešili živino iz objekta.



Zgoreli so ostrešje objekta, celotna krma za živino ter kmetijski stroji in mehanizacija.



Policisti o vzroku požara in materialni škodi, ki bo gotovo zelo velika, še niso poročali.