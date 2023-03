Gasilce sredi noči pričakal srce parajoč prizor (FOTO)

Danes ponoči ob 3.40 je gasilce prebudil pozivnik, saj je gorelo ostrešje hiše na Cerovem. »Ob prihodu na kraj dogodka nas je pričakal srce parajoč prizor polno razvitega požara. Poleg hiše je ogenj zajel tudi gospodarsko poslopje,« pišejo gasilci PGD Šmarje - Sap.

Skupaj z gasilci PGD Grosuplje, Ponova vas, Škocjan in Št. Jurij so ga ukrotili. Okoli 7. ure so grosupeljski gasilci sporočili, da so »aktivnosti gašenja zaključene, sledi pospravljanje in čiščenje uporabljene opreme«. Domači gasilci iz Ponove vasi so ostali na požarni straži.