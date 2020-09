Ganljivi zapis po smrti otroka: Spopadanje s »slikami v glavah« je dolgotrajno

Petkovo popoldne je bilo za gasilce na primorski avtocesti zelo delovno, zgodilo se je več nesreč, ena tudi s smrtnim izidom. Kar je gasilce, ki so posredovali, še posebej prizadelo, pa je, da je v nesreči ugasnilo zelo mlado življenje, še en otrok je poškodovan, mamica pa se bori za življenje. V njihov osebni avtomobil je od zadaj trčil tovornjak.Preberite tudi:»Danes dan na žalost končujemo z razbremenilnim pogovorom z našim društvenim zaupnikom,« so po napornem dnevu, ko so hkrati sodelovali na treh intervencijah na avtocesti med Logatcem in Vrhniko, zapisali gasilci PGD Logatec.Ob 14.49 je na avtocesti med Logatcem in Vrhniko, občina Logatec, v smeri Ljubljane tovorno vozilo v naletu trčilo v osebno vozilo. V nesreči je umrl otrok iz osebnega vozila, še en otrok in mama pa sta poškodovana.»Ob takih in podobnih trenutkih spoznamo, da povsem prostovoljno opravljamo težko delo na profesionalen način – gre za naš način življenja,« so še zapisali in se zahvalili vsem enotam za odlično sodelovanje in dobro opravljeno delo ter vsem gasilskim enotam, ki so jim ponudile psihološko pomoč. Svojcem nesrečne družine pa so izrekli iskreno sožalje in hitro okrevanje.V takšnih in podobnih nesrečah so med prvimi, ki pridejo na prizorišče tudi policisti. Ni hujšega dogodka, ki ga lahko obravnava policist, poudarjajo v Sindikatu policistov Slovenije. »Takšni dogodki pustijo posledice tudi nam. Tudi policisti smo samo ljudje, spopadanje s 'slikami v glavah' po takšnih tragedijah je dolgotrajno,« so zapisali ob tragediji na primorki.