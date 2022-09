»Žal mi je za to, kar se je zgodilo. In upam, da se kaj takšnega nikoli več ne ponovi,« je bil pred dnevi na koprskem okrožnem sodišču kratek izolski nogometaš prve slovenske futsal lige, 28-letni Dejan Bojkić, ki igra za FC Bronx. S priznanjem, da je sredi Kopra pred slabimi štirimi leti napadel in poškodoval dve sestri, je kar nekoliko presenetil, saj sprva očitkov ni priznal. Je pa bilo priznanje gotovo povezano tudi z nizko predlagano kaznijo, saj jo je res dobro odnesel, glede na to, da je za povzročitev hude telesne poškodbe zagrožena kazen do 5 let zapora: obsojen je bil zgo...