Fursov uslužbenec moral odskočiti, sicer bi ga povozil

Danes malo po 1. uri je mobilni oddelek Furs policijo obvestil, da imajo v Grabonošu v postopku tovorno vozilo, katero ima nameščene prirejene naprave za prečrpavanje goriva iz drugih tovornih vozil.



»Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da sta državljana Romunije na BS Petrol M. Sobota, AC – sever iz tovornega vozila oškodovanca, državljana Poljske, odtujila ter si protipravno prilastila okrog tisoč litrov goriva, ki sta ga pretočila v rezervoar svojega tovornega vozila. Ko sta do osumljenih, med izvrševanjem kaznivega dejanja pristopila delavca, mobilnega oddelka Fursa, sta se osumljena, kljub njunim pozivom naj se zaustavita, vsedla v vozilo in se odpeljala. Med speljevanjem je osumljenec z vozilom zapeljal v delavca Fursa, ki je moral odskočiti, da osumljeni z vozilom ni trčil vanj. Tovorno vozilo je bilo zaustavljeno v Grabonošu, pri ogledu pa je v njem bila najdena črpalka in pribor za črpanje goriva,« pišejo v poročilu PU Murska Sobota.



Za 34- in 25-letna osumljena, državljana Romunije je bilo odrejeno pridržanje in bosta s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine po 1. točki 1. odstavka 205. člena KZ-1 in poskusa storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi po 1. odstavku 299. člena KZ-1, privedena k preiskovanemu sodniku.