Zmagovalka šova Slovenija ima talent udeležena v prometni nesreči (FOTO)

Oče zmagovalke resničnostnega šova Slovenija ima talent, Fride, je na Instagramu sporočil, da je bila njegova hči udeležena v prometni nesreči. Kot je zapisal, je hčerka po nesreči v redu, ima pa počeno golenico. Nesreča je bila zanj razumljivo zelo stresna. Bal se je najhujšega.

»Se konča državno ekipno v šahu do 12 let … s prijatelji na kosilu in pivu … Slaviš … trenutek kasneje … POK … jok … Frido podrl voznik z avtomobilom … jok preraste v kričanje … za hip pomisliš na najslabše … svet se prelomi na pol … kaj na pol, razleti se na delce … noge se šibijo pod težo strahu … strahu pred najhujšim … tekanje, potiskanje, skakanje, policija, rešilec, … Fridino kričanje od bolečine pa reže zrak … vsaka sekunda kot večnost … res si želiš zgolj to, da bi bilo vse ok … dal bi vse kar imaš in nimaš, da bi bilo vse ok, « je oče Marko Kaloh zapisal na omenjenem družbenem omrežju.

V nadaljevanju je zapisal, da nikomur ne privošči teh občutkov, obenem pa se je tudi zahvalil tistemu zgoraj, da jim je ohranil Frido pri življenju. V objavo je dal tudi sliki Fride po tej nesreči.