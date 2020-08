Franc zadušil zasvojeno ženo

Življenje s Cirilo Hlastan Ribič je bilo v zadnjih sedmih letih pred njeno smrtjo, ki jo je 3. decembra 2018 v Notranjih Goricah povzročil njen mož Franc Hlastan, vse prej kot idealno. Vsa njena družina, mož in njuna dva sinova, se je morala ukvarjati z njeno zasvojenostjo z alkoholom in uspavali.Seveda so ji želeli na vsak način pomagati, a kot je včeraj pred ljubljanskim okrožnim sodnikom Markom Justinom povedal Hlastan, je bilo vse zaman. »Z njene strani ni bilo interesa. Jaz pa sem še naprej skrbel za družino in otroke,« je dodal Hlastan, življenje tistih zadnjih sedmih let pa je označil za »neopisljivo«. Finančni ...