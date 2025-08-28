Franc umoril ženo, namesto v zapor pa hotel na zdravljenje

Vrhovni sodniki so zavrnili zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je vložil zagovornik Franca Šterbana, zaradi umora žene obsojenega na 15-letno zaporno kazen. Predlagal je razveljavitev sodbe, psihiatrično zdravljenje ali deset let zapora, poroča Dnevnik.

Šterbana je Okrožno sodišče v Krškem decembra 2023 obsodilo na 15 let zapora zaradi umora žene na grozovit in zahrbten način. Slednjo je po prepričanju tožilstva s sekiro umoril novembra 2021, potem ko je ugotovil, da mu je izginilo 140.000 evrov, ki si jih je prislužil z delom v tujini. Sodbo je lani spomladi potrdilo tudi višje sodišče.

Njegov zagovornik se je nato obrnil na vrhovno sodišče. Predlagal je razveljavitev sodbe in novo sojenje oziroma da sodišče sodbo spremeni tako, da obsojencu izreče ukrep obveznega zdravljenja na psihiatriji oziroma podredno desetletno zaporno kazen. Vrhovni sodniki nobenemu od predlogov niso sledili in so pred kratkim zahtevo obrambe za varstvo zakonitosti zavrnili, Šterbanu pa naložili plačilo 1000 evrov sodne takse.