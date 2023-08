Franc spolno napadel otroka

Ko je Franc Vinšek včeraj v sodni dvorani novomeškega okrožnega sodišča zagledal novinarja, je v trenutku postal tako nervozen, da ga je še sodnik Peter Žnidaršič s težavo umiril. »Ne morem več sodelovati!« je negodoval, začel hoditi po sodni dvorani in svoj obraz skrivati pred fotoaparati. »Sodnik, spoštujem vas. Dobri ste, pošteni, vse ... Ampak res ne morem sodelovati. Sramota! Da vas ni sram, novinarji!« je svoj gnev uperil proti predstavnikoma sedme sile, hkrati pa ob zatrjevanju, da se mu na sodiščih dogajajo krivice, okrcal tudi državo: »Sramota, kar dela država!«

Vinšek, ki je moral v zadnjih letih zaradi različnih zadev že večkrat priti na sodišče, se je moral tokrat pred sodnikom Žnidaršičem izreči o krivdi glede očitkov, da je pred več kot dvema letoma zagrešil kaznivo dejanje spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let. Podrobnosti iz obtožnice niso znane, saj se je sodnik, še preden bi tako tožilstvo kot obrambo povprašal, ali naj v tej zadevi sojenje zapre za javnost, tudi zaradi omenjenega obtoženčevega protestiranja, za to že odločil. Med drugim tudi zaradi zaščite oškodovanke in obtoženčevih otrok. Po naših neuradnih podatkih je nato krivdo zanikal.

Triinpetdesetletni Vinšek, ki trenutno na Dobu prestaja leto in pol dolgo zaporno kazen, se je na sodišču, pa četudi prek videokonference, nazadnje pojavil konec letošnjega junija. Niti takrat ni skrival svoje jeze. »Delate me živčnega, napetega, nesposobnega za glavno obravnavo. Nisem sposoben spremljati sojenja in sodelovati. Cele noči ne spim. Naj me pregleda izvedenec medicinske stroke. Ne morem! Ne morem!« je zatrjeval novomeški okrajni sodnici Karli Balažic Nahtigal.

Na začetku naroka je ponavljal, da ne more sodelovati. FOTOgrafiji: Aleksander Brudar

Na mizi sta bila takrat dva obtožna predloga, eden zaradi goljufije, ko je sekal na tujem in lastnike oškodoval za 1300 evrov, ter zaradi tatvine, ko naj bi na tuji zemlji posekal 9 hrastov ter lastnike, med njimi sta tudi ministrstvo za obrambo in Slovenski državni gozdovi, oškodoval za osem tisočakov.

Razpisali tudi tiralico

O Vinšku smo pisali že večkrat, zaradi starih grehov je bil zaprt celo na Dobu, obsojen je bil na šestnajst let in šest mesecev zapora, prestal pa je dve tretjini kazni in se po dobrih desetih letih bivanja za rešetkami spomladi 2015 vrnil na prostost. Takrat se je odločil za zgledno življenje, postal je samostojni podjetnik in odprl podjetje za spravilo in sečnjo lesa. A kljub odločitvi, da bo živel in delal pošteno, se zapleta v nove in nove postopke.

Tako se je zgodilo, da so na brežiškem okrajnem sodišču, ker mu nikakor niso mogli vročiti sodnega poziva, zanj pred slabima dvema letoma, bil je oktober 2021, razpisali tiralico oziroma odredbo za privedbo, takrat je bil obdolžen kaznivega dejanja tatvine. V odredbi je bilo zapisano, da se ga v primeru izsleditve prime in privede na sodišče, da se mu vroči sodno pisanje. Ob tem so nam s Policijske uprave Novo mesto pojasnili, da so takrat 51-letnika policisti v zadnjih letih že več kot 40-krat ovadili za različna premoženjska kazniva dejanja, goljufije, grožnje in kazniva dejanja z elementi nasilja. Zaradi več hujših kršitev cestnoprometnih predpisov in vožnje brez vozniškega dovoljenja so mu zasegli več vozil.