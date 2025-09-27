Franc odgovornosti za smrt soseda Mirana ne prizna

NA SODIŠČU

Nadaljevanje sojenja Francu Arnejčiču, obtoženemu za smrt soseda Mirana Moravca.

Z zaslišanjem še dveh prič, kriminalistov Policijske uprave Maribor, ki sta sodelovala v preiskavi smrti domačina iz okolice Ormoža, ter branjem listinskih dokazov se je pred velikim senatom Okrožnega sodišča Ptuj, ki mu predseduje sodnica Katja Kolarič, nadaljevala ponovljena glavna obravnava zoper 67-letnega Franca Arnejčiča z Runča, nedaleč od Ormoža. Ta namreč ni priznal kaznivega dejanja povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki se je končala s smrtjo takrat 56-letnega soseda Mirana Moravca. Začelo se je s sporom 26. junija. Sodnica je že večkrat razpisala glavno obravnavo, a je bila ...