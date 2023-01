Osemdesetletni Franc Šterban je krivdo za umor žene Ane Hriberšek Šterban priznal in obžaloval. Hkrati pa tudi brez večjega pomisleka pred izrekom 15 let dolge zaporne kazni na krškem okrožnem sodišču septembra lani dejal, da bo izrečeno kazen sprejel, saj da časa ne more več zavrteti nazaj. »Ne vem, kaj se mi je v tistem trenutku zgodilo, kot da sem bil brez pameti,« je še sporočil sodniku Gojmirju Pešcu. Ta je sklenil, da je Šterban v noči na 20. november 2021 brutalno umoril svojo ženo. In sicer jo je s topim delom sekire najmanj 34-krat udaril po glavi. Zgodilo se je v spalnic...