Fotografija pove, kako huda nesreča se je zgodila

Ob 14.48 je v naselju Veliko Mlačevo (občina Grosuplje) motorist izgubil nadzor nad motornim kolesom in zadel parkirano osebno vozilo. Motorist je obležal pri osebnem vozilu, motorno kolo pa je pristalo na vrtu gostinskega lokala.



Posredovali so gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana. Zavarovali so kraj dogodka, odklopili akumulator in nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP UKC Ljubljana. Hudo poškodovanega motorista so reševalci prepeljali v UKC Ljubljana, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.