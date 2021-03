FOTO: To so posledice hude nesreče zaradi prehitre vožnje

V noči na 14. marec se je zgodila prometna nesreča na območju PP Krško. »Policisti so ugotovili, da je 25-letni voznik renaulta clia vozil iz smeri Stranj proti Kališovcu. V ovinku je zapeljal s ceste in trčil v skalni usek, od tam pa se je vozilo odbilo in se večkrat prevrnilo. Hudo poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v UKC Ljubljana. V vozilu je bil tudi 26-letni potnik, ki se v nesreči ni poškodoval,« je sporočilaiz PU Novo mesto. Povzročitelj nesreče nima veljavnega vozniškega dovoljenja, okoliščine pa še preverjajo. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.Krški gasilci so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in s tehničnim posegom omogočili dostop reševalcem NMP Krško do poškodovane osebe, nudili pomoč reševalcem pri imobilizaciji in prenosu poškodovanca v reševalno vozilo ter opravili ogled vozila zaradi morebitnega iztekanja nevarnih tekočin.