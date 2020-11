FOTO: Prehiteval pri polni črti, dosegel hitrost 141 km/h

Danes ob 7.05 so policisti PP Ruše na glavni cesti zunaj naselja Zgornji Boč pri opravljanju meritev hitrosti zaznali krepko povečano hitrost pri enem od udeležencev cestnega prometa.



»Z osebnim avtomobilom znamke BMW, tip 318, je 29-letni voznik iz okolice Selnice ob Dravi vozil iz smeri Dravograda proti Mariboru. Na delu ceste, kjer sta vozišči ločeni z neprekinjeno ločilno črto in kjer je hitrost omejena na 90 km/h, je prehiteval drugega udeleženca v cestnem prometu, pri tem pa dosegel hitrost kar 141 km/h. Policisti so vozniku zaradi kršitev določil zakona o pravilih cestnega prometa izdali plačilni nalog,« poroča PU Maribor.



Vse udeležence cestnega prometa ob tem ponovno pozivajo, naj upoštevajo cestnoprometne predpise, svojo vožnjo pa naj, glede na nizke temperature in nevarnost poledice na določenih odsekih cest, prilagodijo razmeram na cesti.