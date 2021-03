Fizioterapevt zlorabil mladoletnico

Zgodilo se je v enem od slovenskih športnih klubov. Še ne 17-letna športnica je prišla k fizioterapevtu na masažo stopal, a moški je po prepričanju sodišča zagrešil kaznivo dejanje kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja.



Najprej ji je rekel, naj se uleže na trebuh, nato je začel masažo. Roke je kmalu pomaknil do njene zadnjice in ji ukazal, naj sleče majico ter si odpne modrček. Naročil ji je, naj gre na kolena, češ da je to bolje za hrbtenico, in ji slekel hlače. Dotikal se je je, jo obrnil na hrbet, da je videl njene prsi, nakar je z rokami segel tudi pod spodnjice in jo otipaval. Dekle je vstalo in hotelo zapustiti masažno sobo, a jo je ustavil in dvakrat poljubil, enkrat na lice ter enkrat na usta.



Tožilci so fizioterapevta posadili na zatožno klop, krivdo pa je priznal. Doletela ga je kazen enoletnega pogojnega zapora, a mu v zapor ne bo treba, če v dveh letih ne bo storil novega kaznivega dejanja. Dekletu pa mora plačati tudi premoženjskopravni zahtevek 800 evrov, denar ji mora nakazati v 12 obrokih.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: