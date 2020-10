Filmski rop v Kranju, pričakala sta ju v temni ulici

Kranjski policisti so v soboto ponoči v Kranju obravnavali rop dveh občanov, poroča tamkajšnja policijska uprava.



Storilca sta ju čakala v neosvetljeni ulici za Prešernovim gajem. Žrtvi je najprej s spraševanjem za cigareto ogovoril eden od storilcev, drugi pa se jima je medtem neopazno približal in z grožnjo zahteval vredne stvari. Ker eden od oškodovancev kljub ustrahovanju ni želel izročiti denarja, ga je storilec začel pretepati in mu denar vzel s silo. Drugi storilec pa je medtem zadrževal drugega oškodovanca in mu tudi odtujil denar.



Oba osumljenca ropa so kranjski kriminalisti izsledili že v soboto in ju pridržali, včeraj pa privedli na pristojno sodišče, ki jima je odredilo pripor. Oba sta državljana Slovenije.