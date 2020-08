Filmski prizor na slovenskem letališču: poskušali ukrasti letalo in se odpeljati

V noči na ponedeljek se je na letališču v Imenem dogajal pravi film. Kot poroča Sierra5, ki povzema Letalsko zvezo Slovenije (LZS), so neznanci z nožem prerezali steno šotora, ki na vzletišču predstavlja hangar za floto aerokluba, odprli vrata hangarja ter izvlekli letalo. Zagnali so motor in skušali poleteti s travnate vzletno-pristajalne steze vzletišča Imeno. Na srečo se je poskus kraje končal na travnati stezi. Ker je bila steza mokra, je letalo obtičalo v blatu tik ob jarku, vidnih poškodb na letalu pa ni.



Kot so še dodali pri LZS, gre očitno za načrtovan poskus kraje letala. Šlo je za letalo Morane-Saulnier MS-893A Rallye Commodore 180, registrskih oznak S5-DCR, serijske številke 11670, izdelano leta 1971. Letalo je v zasebni lasti in del flote Obsoteljskega aerokluba Imeno.