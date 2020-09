Filmski beg: torpediral policiste, končal v potoku

Policisti z območja novomeške policijske uprave so imeli veliko dela z lovom na tihotapce nezakonitih migrantov. Eden izmed lovov se je za tihotapca, ki je pred tem zapeljal v policijsko vozilo, in nekaj migrantov končal v bolnišnici.



Policisti specializirane enote za nadzor državne meje GPU so v ponedeljek na območju PU Novo mesto z več patruljami pomagali pri nadzoru državne meje in cestnih komunikacij, ki vodijo od državne meje v notranjost države. Malo po 18. uri so na regionalni cesti Soteska–Črmošnjice opazili sumljiv kombi poljskih registrskih tablic. Ustavljali so ga s sireno in modro ločjo ter svetlobnim napisom v angleškem jeziku, da mora ustaviti. Končal v strugi potoka Voznik kombija se je zaletel v prvo policijsko vozilo, ki ga je ustavljalo, tako da ga je zavrtelo in odneslo s ceste. Drugi policisti so nadaljevali ustavljanje s sireno, modro lučjo in svetlobnim napisom, česar voznik ni upošteval. Ne da bi zmanjšal hitrost je zapeljal a travnik, po približno 200 metrov pa v bližini Meniške vasi zletel v strugo potoka Radeščica.



Operativnokomunikacijski center je v tem času na intervencijo že napotil dodatne policijske patrulje. Policisti GPU, Dolenjskih Toplic in vodnik službenega psa so prijeli voznika iz Ukrajine ter 15 ljudi iz Bangladeša, Afganistana in Pakistana. Voznika, domnevno brez vozniškega dovoljenja, in sedem tujcev so z lažjimi poškodbami (ureznine, podhladitev) odpeljali v bolnišnico.



V delo so se vključili kriminalisti, ki bodo voznika kazensko ovadili zaradi suma preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi ter prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Vse so pridržali, postopki pa še niso zaključeni. Za preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi je predvidena zaporna kazen od treh mesecev do dveh let. Prevažala 10 tujcev Okoli 20. ure pa so črnomeljski policisti v bližini naselja Obrh ustavili dva polna osebna avtomobila italijanskih tablic, ker so posumili, da prevažajo ljudi, ki so nezakonito vstopili v državo. Eno od vozil sirene in modre luči najprej ni upoštevalo, a so ga po nekaj sto metrov ustavili. Ugotovili so, da sta voznika (eden iz Italije, eden pa iz Albanije z začasnim bivanjem v Italiji) vozila 10 ljudi iz Pakistana in Afganistana, ki so v državo prišli nezakonito.



Kriminalisti so oba voznika pridržali zaradi suma prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, za kar je predvidena zaporna kazen od treh do 10 let in denarna kazen. Pridržali so tudi tujce, postopki pa še niso zaključeni.