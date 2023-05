Filmski beg: po Primorki peljal več kot 230 km/h in trčil v zid

V nedeljo ob 1.08 so policiste PU Koper policisti PU Ljubljana obvestili, da so na avtocesti ustavljali vozilo, ki ne zaustavlja, ampak pospešeno vozi naprej. Večkrat so ga ustavljali na poti, vendar je peljal naprej več kot 230 km/h. Vozilo je pri Danah (po izvozu) trčilo v zid, osebe iz vozila so se razbežale.

Policisti so prijeli 6 oseb, od teh 4 državljane Pakistana, 1 državljana Indije in 1 državljana Bangladeša. Dva potnika sta bila v prtljažniku in sta bila lažje poškodovana. Voznik osebnega avtomobila audi a6, madžarske registracije, je pobegnil, policisti obravnavajo kaznivo dejanje nevarne vožnje in nedovoljen prehod preko državne meje.