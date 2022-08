Filmska akcija v Miklavžu: vlomilca ujeli in ugotovili, da je bil že obsojen (FOTO)

V ponedeljek, 1. avgusta dopoldne, so bili policisti obveščeni o vlomu v tovorno vozilo v Miklavžu. Občanka je pri vlomu, s katerim je bila lastnikom, po nestrokovni oceni, povzročena škoda v višini 3.000 evrov škode, zalotila moškega, ki je s kraja pobegnil. Policisti so moškega kmalu izsledili na avtocestnem počivališču v smeri proti Ptuju in ugotovili, da je tujec, sicer državljan Poljske, vozil vozilo italijanskega registrskega območja, ki je bilo v Italiji, 28. 7. 2022, prijavljeno kot ukradeno.

Policisti so tujcu odvzeli prostost in ga pridržali. Med preiskavo ukradenega vozila so bili zaseženi različni predmeti, ki služijo kot dokaz v kazenskem postopku, vozilo pa bo vrnjeno oškodovancu v Italijo. Osumljeni je tovrstna kazniva dejanja v preteklosti, na območju EU, že izvrševal, za kar je bil že pravnomočno obsojen. Osumljeni je bil včeraj, 3. 8. 2022, priveden k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zoper njega odredil pripor.