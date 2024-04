Filmska akcija pri naselju Brezje: med begom z BMW-jem trčil v policiste

Policisti PP Novo mesto so v petek okoli 16.30 med opravljanjem nalog na cesti od Mirne Peči proti naselju Brezje s svetlobnimi in zvočnimi signali ustavljali voznika osebnega avtomobila BMW, ki je vozil nezanesljivo in ogrožal preostale udeležence v prometu.

V poročilu so zapisali, da kršitelj njihovih znakov ni upošteval, močno je pospešil hitrost, vozil po levi strani vozišča, nevarno prehiteval, potem pa zapeljal v naselje Brezje, kjer je trčil v službeno vozilo policije in poskušal peš pobegniti. Policisti so ga prijeli, zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga obvladali.

Za ugotovljene kršitve globa v višini 3.694 evrov

Med postopkom so ugotovili, da gre za 49-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,71 miligrama alkohola (1,5 promila). To pa še ni vse, ugotovili so tudi, da je vozil neregistriran, nezavarovan in tehnično pomanjkljiv avtomobil, na katerem so bile nameščene preizkusne registrske tablice. Avtomobil so mu zasegli, zaradi številnih kršitev in kršenja javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila zakonov za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 3.694 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 30 kazenskih točk.