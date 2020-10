Filmska akcija novomeške policije: po klancu se je spuščal nevarno hitro (FOTO)

Policiste iz Novega mesta je nekdo obvestil, da voznik cisterne na višnjegorskem klancu vozi navzdol z veliko hitrostjo. Takoj so se odzvali, voznika izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da je 31-letnik iz Hrvaške prevažal 26.000 litrov dizelskega goriva, po klancu navzdol peljal 117 km/h, vozilo pa je bilo v prostem teku.



Voznik je policistom pojasnil, da je peljal hitro, ker se počuti slabo in je želel čim prej prispeti domov. Kršitelja so izločili iz prometa in za vozilo odredili izredni tehnični pregled. Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog.