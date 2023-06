Filmska akcija na območju Kanala: več ur so 45-letnika prepričevali, naj ne uresniči groženj

V četrtek se je na območju naselja Kanal odvijala prava drama. Kot poročajo policisti PU Nova Gorica, je 45-letni moški grozil, da se bo razstrelil z jeklenko.

Policisti so bili o dogajanju obveščeni ob 12.34. Na kraj dogodka so napotili policiste PP Nova Gorica, več drugih policijskih patrulj in kriminaliste z območja PU Nova Gorica, da so pod vodstvom PP Nova Gorica kraj zavarovali in izvedli druge nujne ukrepe, ki so predvideni za takšne varnostne dogodke.

»Glede na resnost izrečenih groženj so policisti na omenjenem območju zaradi zagotavljanja varnosti ljudi iz bližnjih ulic v okolici stanovanjske hiše evakuirali več prebivalcev. Pri evakuaciji občanov so policistom PU Nova Gorica pomoč nudili gasilci PGD Kanal, nato pa so se jim v intervenciji pridružili tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in reševalci NMP ZD Nova Gorica.« Policisti poročajo, da v dogodku ni bil nihče od občanov poškodovan, so pa bili prebivalci glede na vse ugotovljene okoliščine oz. zaradi nevarnosti opozorjeni na samozaščitno ravnanje.

Na pomoč klicali policijske pogajalce

Popoldan so se policistom in kriminalistom PU Nova Gorica pridružili policijski pogajalci, pripadniki specialne enote policije in pripadniki Oddelka za protibombno zaščito, ki imajo posebna znanja in veščine ter so posebej izurjeni za ravnanja v tovrstnih situacijah.

»Njihov namen je zakonita, strokovna in učinkovita izvedba vseh ukrepov policije, da bi se ogrožanje oz. nevarnost za vse vpletene osebe odpravila z najmanj škodljivimi posledicami. O varnostnem dogodku oz. sumu uradno pregonljivega kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti smo obvestili tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. V večernih urah je bila intervencija policije oz. pripadnikov specialne enote policije z uporabo prisilnih sredstev uspešno zaključena. Pri prijetju je oseba utrpela manjšo telesno poškodbo, zato je bila z reševalnim vozilom odpeljana na pregled v bolnišnico v Šempeter pri Gorici,« so zapisali policisti.

Kasneje so 45-letnega moškega predali v oskrbo zdravstveni ustanovi na Severnem Primorskem. Policisti bodo o vseh ugotovljenih dejstvih obravnavanega primera s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.