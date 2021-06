FBI prijel našega olimpijca

Vest, da so v ZDA aretirali nekdanjega umetnostnega drsalca Luko Klasinca, zagotovo ni presenetila nekaterih Slovencev, ki so imeli z njim ali z njegovim podjetjem Lucky Luka opraviti na sončni strani Alp. Zaradi njega je denimo pred nekaj leti izbuljil oči tedanji kamniški župan Marjan Šarec, ko je izvedel, da je občini ukradel drsališče. Kot drsalec je bil kar uspešen, kot poslovnežu pa mu ne gre najbolje. FOTO: Aleš Černivec Z one strani luže pa se je zdaj oglasila zvezna tožilka na Manhattnu Audrey Strauss in zmagoslavno sporočila, da je Klasinc nadrsal pri njih, »odgovarjal bo za sv...