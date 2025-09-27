Farmi Ihan ukradli 20 mladih pujsov! Vsi ugibajo, kdo se je mastil z mesom

V mestu ob reki Rinži ugibajo, kdo se je mastil z mesom mladih pujsov, ki naj bi jih tatovi odpeljali s prašičje farme v Klinji vasi pri Kočevju. Farma je del družbe Farme Ihan.

Ko smo želeli izvedeti več podrobnosti o tatvini, nas je vodja reje napotila na sedež družbe. Od tam so nam sporočili, da so neznani storilci v noči na nedeljo vdrli v hleve, v katerih trenutno redijo 16.000 prašičev različnih kategorij (pujski, tekači, pitanci, svinje, merjasci …), in ukradli od 10 do 20 živali. Natančnega števila torej niso ugotovili. Objekti stojijo precej na samem, oddaljeni od prvih hiš, in so glede na lokacijo privlačni za dolgoprstneže. V Farmi Ihan so še dodali, da so imeli s podobno tatvino opravka že v začetku letošnjega leta na farmi na Pristavi pri Krškem.

Policija se je na klic lastnika odzvala in v zapisniku navedla, da je bilo odtujenih približno 20 mladih prašičev. Opravila je ogled farme in nadaljuje zbiranje obvestil o okoliščinah kaznivega dejanja velike tatvine. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. V Kočevju pa se medtem širijo različni komentarji.

Brez odgovorov

»Tukaj že dolgo kot srake kradejo vsepovprek. Nihče ne zna povedati koliko kur, petelinov, zajcev, gosi, ovac, telet in konj je v preteklih letih iz kletk in obor vzela noč. Seveda tudi prašiče kradejo, mar ne?« je ob pivu v gostilni na obrobju mesta v smeri Klinje vasi pripomnil domačin.

Po vaseh se govori, da so uradne osebe v bližnjem naselju spraševale, ali je bilo v zadnjih dneh kje čutiti vonj po pečenem odojku. Odgovori so bili pritrdilni, a na ražnju so se menda vrteli največ dva ali trije, nikakor pa ne 20 pujskov. Kdo bi torej lahko povedal, iz katerega hleva ali mesnic je bilo meso na ražnju?

Na sedež družbe Farme Ihan smo naslovili še nekaj vprašanj, ki se ob prijavi kraje s tako visoko škodo zdijo povsem razumljiva: ali imajo urejeno varovanje zunaj delovnega časa, ali vedo, na kakšen način so tatovi vstopili v objekt in ali so morda ob tem pustili kakšne sledi. Odgovorov nismo prejeli. Slišati pa je, da je varovanje na tej farmi pomanjkljivo, brez videonadzora, objekti pa so precej dotrajani in ponekod zapuščeni. In prav to, pravijo domačini, tatovi že dobro vedo in s pridom izkoriščajo.