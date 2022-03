Fant in dekle sta se stepla sredi trga

V petek ob 23.48 so policiste obvestili o pretepu na Tartinijevem trgu v Piranu.

Na kraju so ugotovili, da naj bi se stepla fant in dekle, pri tem sta oba padla in se udarila.

Ob prihodu policistov na kraj je bila 29-letna državljanka Avstrije močno razburjena in se kljub ukazu ni umirila, zato so zanjo uporabili prisilna sredstva.

Odrejeno ji je bilo pridržanje.