Fani dva dni mrtva v studencu

Nedavni vroči dnevi so presenetili tudi najstarejše občane. Preproge zvončkov in kratki rokavi so za poznavalce prezgodaj naznanili pomlad. V Hlebčah na Dolenjskem le kak kilometer pelje asfaltirana cesta od Trubarjeve Rašice navkreber. Prek travnikov in mimo starega Marijinega znamenja ali kapelice na ostrem ovinku, ki nas neslišno pozdravi in morda opomni, da so tu mimo hodili že naši predniki. Hiša Frančiške in Alojza Giodanija, ki sta jo sama sezidala. »Ja, pri prvi hiši na desni se je to zgodilo. Naša Fani je šla k izviru in se utopila,« mi je rekel priletni domačin in si obrisal solze. ...