Evakuacija v središču Ljubljane, policija potegnila trak

»Pri sodišču je en kup policije, pa policijski trak. Nimam pojma, kaj se dogaja,« nam je javil bralec.

S Policijske uprave Ljubljana nam je Tomaž Tomaževic sporočil, da so bili okoli poldneva obveščeni, »da bi se v eni izmed javnih ustanov na območju centra mesta Ljubljana lahko nahajal potencialno nevaren predmet«.

Kasneje je Tomaževic odgovor dopolnil: »Policisti so izvedli aktivnosti in pregled objekta, ki je bil pred tem izpraznjen, ter pri tem niso našli nobenih nevarnih predmetov. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost, kjer osumljenec ni znan. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.«

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.