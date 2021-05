Evakuacija v kamniškem podjetju, tri delavce odpeljali v UKC

Nekaj minut po 19. uri je na Kovinarski ulici v Kamniku v podjetju Titan Livarna, d. o. o., pri transportu posode s talino, temperature okoli 1.800 °C, posoda padla na postrojenje, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Padec je povzročil izliv taline in večjo poškodbo strojev ter zanetil več požarov. Ob padcu je dva delavca pobrizgala talina in ju močno opekla.



Gasilci PGD Kamnik so zavarovali kraj dogodka, pogasili več požarov po proizvodnji, do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči iz Kamnika in Ljubljane nudili pomoč hudo opečenima delavcema in nudili pomoč reševalcem pri oskrbi. Na kraju so odklopili elektriko, prezračili prostore, zaprli ventil za zrak in evakuirali deset oseb na prosto.



Opečena delavca in delavca, ki se je nadihal dima, so reševalci oskrbeli in odpeljali v UKC Ljubljana.



Nastala je večja materialna škoda na elektro in strojni opremi. Vzroke nesreče preiskuje policija.

