Evakuacija mariborske Ledene dvorane, reševalci pomagali štirim osebam

Danes ob 8.14 so v Ledeni dvorani v Mariboru zaznali vonj po amonijaku. Gasilci JZ GB Maribor so evakuirali objekt, premerili prisotnost nevarnih plinov v objektu in prepovedali vstop v dvorano do dokončne sanacije.

Reševalci NMP Maribor so na kraju dogodka pregledali štiri osebe, ki so imele zdravstvene težave, poroča uprava za zaščito in reševanje.