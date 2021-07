Esther Aneja sostanovalko poskušala ubiti z blazino

Zaporne kazni ne bo prestajala v zaporu, temveč na forenzičnem psihiatričnem oddelku mariborskega kliničnega centra.

Varovanka Socialno-varstvenega zavoda Hrastovec., ki so jo poklicali na kazensko odgovornost, ker je januarja letos poskušala z blazino zadušiti sostanovalko, sodišča ni prepričala, da je bila neprištevna. Prisodili so ji štiriletno zaporno kazen, ki pa je po poročanju Večera ne bo prestajala v zaporu, temveč na forenzičnem psihiatričnem oddelku mariborskega kliničnega centra.Obdolženo poskusa uboja je sodnica mariborskega okrožnega sodiščaprvič poklicala na zatožno klop maja, a predobravnavnega naroka ni izpeljala, saj se je zaradi vedenja obtožene v sodni dvorani zdelo, da ne razume dobro, kaj ji očita obtožba in kakšne posledice lahko ima njeno priznanje.Izvedenec psihiatrične strokeje že v preiskavi ugotovil, da obdolžena 3. januarja ni reagirala v neprištevnem stanju in da nima težav z razumevanjem. A je njen odvetniks strinjanjem tožilstva na prvem naroku dosegel, da je sodišče za dodatno mnenje angažiralo še izvedenca psihiatrije. Ta je sodišču svoje strokovno mnenje predstavil pred dvema tednoma in ocenil, da je bila obtožena v času kaznivega dejanja v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, podrobnosti njegovega mnenja pa javnosti niso znane, saj jo je razpravljajoča sodnica v tem delu izključila.Obdolženo je zaradi poskusa uboja obsodila na kazen štiri leta zapora, ker pa je dejanje zakrivila v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, ji je izrekla še ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja, kar pomeni, da jo bo prestajala na forenzičnem psihiatričnem oddelku mariborskega kliničnega centra in ne v zaporu, še poroča časnik.