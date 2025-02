Epilog požara v industrijski coni Tezno: ostali so pepel, dim in vprašanja

V soboto okoli 19. ure je izbruhnil ogenj v skladišču podjetja Plana v industrijskem območju na Teznem. To se ukvarja predvsem s prodajo izdelkov iz brizgane plastike, zagorelo pa je v eni od montažnih šotorskih hal, kjer so bile skladiščene plastične mase. Po dostopnih podatkih je bilo v sedmih montažnih šotorskih halah približno 9000 palet plastičnih izdelkov.

Na industrijskem območju na Teznem je bilo dan po obsežni intervenciji še vedno čutiti vonj po ožganih materialih, nekaj dima se še zmeraj vilo nad prizoriščem. Primož Osojnik, poveljnik Gasilske brigade Maribor, je povedal, da je ogenj verjetno izbruhnil v eni od hal na začetku in se je nato širil naprej. »V objektu je bil ogenj popolnoma razvit. Nato se je širil segment po segmentu, skozi skladišče se je pomikal s tako hitrostjo, da ga je bilo nemogoče zadržati. To nam je uspelo šele pozneje.«

Uničenje je popolno. FOTO: PGD Radvanje

Gasilci so požar – po podatkih Anite Kovačič, uradne govorke tamkajšnje policijske uprave, jih je bilo v akciji 230 – omejili v dveh urah, do jutra pa pogasili. Celotno gorišče je veliko 60 krat 160 metrov. Ker je posredovanje zahtevalo veliko količino vode, so jo ob črpanju iz hidratnega omrežja dovažali tudi iz 1000-kubičnega rezervoarja podjetja Surovina nedaleč stran v coni. Upravni objekt podjetja in še eno bližnje skladišče sta se prav zaradi hitrega in učinkovitega posredovanja izognila ognjeni stihiji. V intervenciji so ob poklicnih gasilcih sodelovali še gasilci iz 17 prostovoljnih gasilskih društev. Skupaj so uporabili kar 60 vozil.

Na industrijskem območju na Teznem je bilo dan po obsežni intervenciji še vedno čutiti vonj po ožganih materialih, nekaj dima se še zmeraj vilo nad prizoriščem.

Zaradi visokih temperatur je nastala škoda na gasilski opremi, gasilci pri in po intervenciji po poveljnikovih besedah niso imeli zdravstvenih težav, saj so uporabljali dihalne aparate in ustrezno zaščitno opremo. Del gasilcev je bil v nedeljo razporejen na požarno stražo, ker so se, ko gre za tako obsežen požar ter hitro vnetljive in gorljive materiale, pojavljala posamezna žarišča. Zaradi tega so z delovnim strojem tudi prekopavali požarišče. Na terenu je tudi mobilna enota ekološkega laboratorija Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano opravila meritev vpliva požara na okolje ter dihala.

Po prvi, nestrokovni oceni policistov je škode za več milijonov evrov. Zakaj je zagorelo, kriminalisti in forenziki še ugotavljajo. V obrtni coni Tezno so sicer požari pogosti. Tako je konec januarja zagorelo v obratu družbe za predelavo odpadkov že omenjene Surovine. Takrat so policisti ocenili, da je škode za okoli pol milijona evrov, možnost tuje krivde pa so izključili.