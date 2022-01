Mladi Ljubljančan Hysni Bejtulai ima že od 21. avgusta priložnost razmišljati o tem, zakaj je po središču glavnega mesta kolovratil z nožem v žepu in potem storil še veliko neumnost, zaradi katere bi lahko umrl človek, nemara celo dva. Tistega dne se je namreč znašel v pridržanju in pozneje v priporu, v katerem je zaradi ponovitvene nevarnosti še zdaj, ko so ga privedli pred okrožnega kazenskega sodnika Martina Jančarja. Štiriindvajsetletni študent krivde zaradi poskusa uboja in nasilništva ne priznava, s tem pa tudi zavrača ponudbo tožilstva, ki bi ga za pet let in pet mesecev spravila za za...