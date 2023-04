Enega roparja iščejo, enega so prijeli

V soboto okoli 23. ure so ljubljansko policijsko upravo obvestili o ropu v parku Tivoli. Neznanec je stopil do oškodovanca in od njega zahteval denar. Ker ga ni dobil, je oškodovanca udaril in mu vzel mobilni telefon, nato pa zbežal. Policisti iščejo moškega črnih las, oblečen je bil v temno bundo, s kraja dogodka pa je odšel z moškim, starim med 30 in 40 let, daljših svetlih las, oblečenim v modro bundo, ki je med dejanjem stal v bližini.

So pa policisti Policijske postaje Ljubljana Moste odvzeli prostost 27-letniku, za katerega so ugotovili, da je med 26. in 29. marcem zagrešil tri kazniva dejanja ropa. Prvega 26. marca, ko je v prodajalno na Šmartinski cesti vstopil z nožem in zahteval gotovino. Naslednji dan je vstopil v prodajalno v Pokopališki ulici v Ljubljani in prav tako z grožnjami izsilil gotovino. V sredo je vstopil še v prodajalno na Tomačevski cesti v Ljubljani, kjer je iz blagajne znova vzel nekaj gotovine. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku; ta je zanj odredil hišni pripor.