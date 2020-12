Danes ob 10.46 so bili policisti obveščeni o požaru v Venišah na območju PP Krško. Požarišče so zavarovali, gasilcem in reševalcem pa omogočili dostop do objekta. Po prvih ugotovitvah je v požaru umrla ena oseba, ki je bila v notranjosti objekta, še ena oseba pa se je poškodovala ob začetnem gašenju požara, so nam potrdili iz PU Novo mesto. Poškodovanega moškega so oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.



Ko bodo razmere dopuščale, bodo policisti in kriminalisti opravili ogled. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.



Uprava za zaščito in reševanje je dodala, da so ogenj pogasili gasilci PGE Krško, PGD Leskovec in Velika vas. Pregledali so tudi prostore in iznesli plinske jeklenke.

Več preberite v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic.