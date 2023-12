Ena oseba opečena: gorečo plinsko jeklenko umaknili na prosto

Danes ob 7.50 je v kraju Šentjošt, občina Novo mesto, pri menjavi plinske jeklenke zagorelo. Lastniki so gorečo jeklenko odnesli na prosto, gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče so jo ohladili in pogasili.

V požaru je ena oseba staknila lažje opekline, poroča uprava za zaščito in reševanje.