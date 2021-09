Ena nesreča, pet poškodovanih

V ponedeljek nekaj po 6. uri so policiste obvestili o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov med Birčno vasjo in Uršnimi seli.



Ugotovili so, da jo je povzročil 28-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 61-letna voznica.



Voznica in štirje potniki v njenem vozilu so se v nesreči lažje poškodovali, poroča novomeška policijska uprava.

